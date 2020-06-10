Электронный билет на поезд теперь можно оформить по номеру мобильного телефона, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

БЖД ввела новый способ оформления электронных билетов на поезда с ненумерованными местами — городских линий и региональных линий экономкласса. Оформить билет на такие поезда на сайте pass.rw.by и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» теперь можно с указанием номера мобильного телефона пассажира. Новая функция доступна для абонентов всех белорусских мобильных операторов.

При контроле электронных билетов пассажир предъявляет бланк электронного билета на экране мобильного устройства или на бумажном носителе и ответ на USSD-запрос *147# с подтверждением номера телефона.

Новая функция введена в дополнение к действующему способу оформления электронных билетов (по документу, удостоверяющему личность).

«С учетом текущей эпидемической ситуации Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам пользоваться дистанционными каналами продаж. Это быстро, просто и безопасно», — подчеркнули в пресс-центре.

Как отметили в БЖД, за пять месяцев 2020 года через единый раздел «Услуги пассажирам» pass.rw.by и мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» на поезда с ненумерованными местами было куплено 152,3 тыс. электронных билетов.

Официальное мобильное приложение БЖД доступно для бесплатного скачивания на смартфоны и планшеты на платформах Android и iOS.