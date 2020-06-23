Так говорит Рома Шакманаев из города Лепеля. У него тяжелый врожденный порок развития ЦНС, из-за которого он не может ходить.

Еще одна серьезная проблема, с которой живет мальчик, – дисфункция мочевого пузыря. Ребенок нуждается в постоянной катетеризации. И если лечение не поможет, в будущем Рому ждет операция. Ежедневно ему необходимо 7 катетеров, родители покупают их за свои деньги.

В июле Роме исполняется 7 лет, а в сентябре он мечтает поехать в школу на коляске самостоятельно.

Просьба ко всем неравнодушным людям поддержать мальчика в приобретении для него коляски активного типа Vermeiren Sagitta Kids стоимостью 161810 рос. руб. (5597 бел. руб. по курсу НБРБ на 10 июня 2020 года) и катетеров урологических мужских на 3 года стоимостью 3602 бел. руб., внеся целевое пожертвование на любой из благотво-рительных реквизитов с указанием назначения платежа – Шакманаеву Роману:

1. Благотворительный счет. Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

2. Система «Расчет» (ЕРИП). Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования

В случае возникновения проблем с поиском услуги выполняйте поиск по УНП: 591029371.

3. SМS-пожертвование. Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SМS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Фамилия ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Шакманаев ПРОБЕЛ сумма

Прием SМS-сообщения: 1222 Шакманаев 1*

В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимаются сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, life:) – 4,5%. В Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 коп. для абонентов МТС и не менее 50 коп. для абонентов life:). Для абонентов А1 данная услуга недоступна.