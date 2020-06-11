11 июня заместитель начальника Жлобинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Гомельской области майор финансовой милиции Максим Владимирович Щербаков проведет «прямую линию» по телефону 8-02334-3-58-33 с 10.00 до 11.00 и прием граждан Буда-Кошелевского района с 11.00 до 12.00 по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 49а.