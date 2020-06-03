В Гомеле водитель КрАЗа погиб под колесами своего же грузовика, сообщили БЕЛТА отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Трагическое ДТП случилось сегодня примерно в 16.10 на улице Северной областного центра. По предварительной информации, водитель 1976 года рождения остановился у края проезжей части, вышел из КрАЗа, чтобы его осмотреть. В этот момент грузовик начал двигаться и наехал на водителя.

Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.

Белта