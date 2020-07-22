Председатель райисполкома Анатолий Гапоник сегодня, 22 июля, провел прием граждан в формате телефонного разговора и встретился с трудовым коллективом гимназии райцентра.

Круг тем, с которыми к главе района обратились граждане, оказался довольно широк: это и улучшение жилищных условий, и выделение земли для ведения крестьянско-фермерского хозяйства, и помощь с арендным жильем и трудоустройством, ремонт дорог, очистка водоема и многое другое. Каждый из вопросов проработан на предмет его решения в соответствии с законодательством и взят на контроль.

Встречаясь с коллективом гимназии, Анатолий Генрикович обсудил социально-экономическое развитие района, поблагодарил педагогов за труд и подготовку учащихся к централизованному тестированию.

Ольга ЧЕРНЯКОВА, Ирина ПАЛУБЕЦ.