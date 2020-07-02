Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения».

В документе указаны меры, которые будут применяться для решения наиболее актуальных для населения вопросов, поступивших при сборе подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко. Они касаются различных сфер жизнедеятельности – строительства, ЖКХ, энергетики, транспорта, занятости, социального обеспечения, образования, здравоохранения, торговли и других. В документе нашли отражение и поручения по вопросам строительства жилья для военнослужащих, данные главой государства 22 июня во время рабочей поездки в Брестскую область.

Так, Совету Министров, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить работу по многим направлениям. В их числе – обеспечение надлежащего качества питьевой воды, усиление контроля над ценообразованием, создание условий для увеличения электропотребления населения и развития электротранспорта, изменение порядка взимания дорожного налога, строительство социально значимой инфраструктуры. В документе также прописано усиление контроля за вопросами занятости и выплаты зарплат, закреплено обеспечение повышения уровня зарплат. Дан ряд распоряжений в сферах здравоохранения, образования, денежно-кредитной системы.

Подписанное Президентом распоряжение о незамедлительном решении актуальных вопросов жизнедеятельности людей позволит скоординировать работу всех заинтересованных ведомств и оперативно их решить. В этом убежден председатель Федерации профсоюзов Беларуси и руководитель инициативной группы № 1 Михаил Орда.

– Главная задача инициативной группы – сбор подписей за своего кандидата. Но не менее важную задачу поставил Александр Лукашенко перед членами своей инициативной группы № 1 – в процессе сбора подписей и общения с людьми по месту жительства, работы обсуждать, спрашивать, фиксировать те вопросы и проблемы, которые волнуют людей, – отметил Михаил Орда. – Они касаются ценообразования, медицинского обслуживания, образования, создания высокопроизводительных рабочих мест, благоустройства, ремонта уличных дорог. Все вопросы были тщательно проанализированы еще на этапе сбора. Часть из них передана в органы местной власти и оперативно решена. А те, что требуют законодательного решения, выделения финансирования, переданы на рассмотрение главе государства.

Стоит отметить, что распоряжением Президента предусматриваются ежеквартальная отчетность о его выполнении и обеспечение надлежащего информирования населения о решении актуальных вопросов. Непосредственно Администрацией Президента совместно с Комитетом госконтроля будет организован мониторинг и контроль за выполнением распоряжения. Ежеквартальные доклады об этом лягут на стол главы государства.

– Это распоряжение найдет отражение в реальных, конкретных мероприятиях на пользу наших граждан, – отметил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Вероника СОЛОВЕЙ

Фото БЕЛТА

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