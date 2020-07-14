Соцсеть будет учитывать предпочтения пользователей и на их основе ежедневно составлять плейлист дня. Такой формат использует «Яндекс. Музыка».

Российская социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый формат рекомендаций – вкладку «для вас» в разделе «музыка», сообщили в пресс-службе компании.

«ВКoнтакте» представила нoвый формат рекoмендаций в разделе музыки. Во вкладке «для вас» пользoвателям дoступны два плейлиста: треки в них пoдбираются индивидуальнo и регулярнo обновляются. Рекoмендации песен и артистов сoставлены с учетом интересов пользoвателей, их жанрoвых предпoчтений, истории прoслушиваний и возмoжных музыкальных симпатий», – говoрится в сoобщении.

В каждом из плейлистов по 100 треков. В первой подборке «сегодня» их комбинируют специальные алгоритмы, во второй – «неделя» – предлагаются наиболее популярные у пользователя песни за прошедшие семь дней.

В ближайшее время в блоке появятся уведомления о предстоящих концертах любимых групп и исполнителей. Обновление уже доступно в веб-версии «ВКонтакте» и мобильном приложении для iOS, а в ближайшие дни появится и у пользователей Android.

Музыку во «ВКонтакте» можно слушать бесплатно. При оформлении подписки она доступна без рекламы, а также офлайн в приложении BOOM.

sb.by