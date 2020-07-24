Выдача сертификатов централизованного тестирования 2020 года начинается сегодня в Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Получить сертификаты абитуриенты могут в пунктах проведения тестирования. При себе надо иметь документ, удостоверяющий личность, а также пропуска по учебным предметам», — пояснили в Республиканском институте контроля знаний.

Те, кто проходил тестирование в резервные дни, смогут забрать свои сертификаты с 29 июля. Если у абитуриента не получается самому забрать сертификат по уважительным причинам, то это могут сделать его законные представители.

Всего на ЦТ в основные дни в этом году зарегистрировались более 64 тыс. человек, в резервные — 1335 абитуриентов.

Принимать документы вузы начнут с 25 июля. Внутренние вступительные испытания пройдут с 1 по 6 августа. Зачисление на бюджет планируется завершить 11 августа. Затем при необходимости и наличии вакантных мест с 12 по 14 августа будет проведен дополнительный набор на бюджетную форму. Прием на платную форму будет продолжаться по 15 августа, зачисление — по 17 августа.

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