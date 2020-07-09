В Беларуси в 2019 году родились более 1 тыс. двоен и 15 троен, сообщила журналистам главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Кеда, передает корреспондент БЕЛТА.

«В 2019 году в родовспомогательных учреждениях республики зарегистрировано 87 тыс. 23 родов. В последние годы отмечается стабилизация числа родов, протекающих без осложнений. В 2019 году удельный вес таких родов составил 43,1%, — уточнила Людмила Кеда. — Многоплодные роды в общей структуре составляют 1,2%. В прошлом году были приняты 1071 многоплодные роды. Родилось 15 троен, все остальные были двойни».

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