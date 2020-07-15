В Буда-Кошелеве 18 июля состоится велопробег, посвященный 96-й годовщине со дня основания Буда-Кошелевского района.

Вооружившись девизом «Мы вместе за сильную и процветающую Беларусь»!», будакошелевцы отправятся по маршруту: площадь Ленина – Курган Славы – д. Кошелев. Возвращаться на площадь Ленина в г. Буда-Кошелево участники велопробега будут по улицам: 21 партсъезд, 50 лет Октября, Советская.

К участию приглашаются все желающие от 16 лет и старше (от 14 лет только в сопровождении законного представителя ребенка либо в составе организованной группы). Обязательное условие – наличие велосипеда. Зарегистрироваться можно с 9.30. на площади Ленина. Начнется велопробег в 10.00. На финише каждого участника будет ждать концерт и памятные сувениры от РО РОО «Белая Русь», РК ОО «БРСМ» и ФПБ. В этот же день в 19.00 состоится праздничный концерт молодых исполнителей Буда-Кошелевского района.

Дорогие будакошелевцы и гости нашего города, приглашаем вас 18 июля принять участие в велопробеге, посвященном 96-летию со дня основания Буда-Кошелевского района.