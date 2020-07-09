В мозырской аптеке пьяный мужчина разнес витрину из-за того, что в наличии не было настойки календулы, сообщили БЕЛТА в МВД.

Сигнал из аптеки по ул. Притыцкого на пульт районной охраны поступил днем 6 июля. Прибывшему наряду милиции фармацевт рассказала, что пьяный мужчина поругался с посетителем, а затем разбил витрину и скрылся.

Очевидцы указали, куда побежал скандалист. По приметам его нашли у соседнего магазина. Там дебошир также поругался с продавцом.

Причиной агрессивного поведения оказалось то, что в продаже не было настойки календулы, рассказали в Мозырском РОВД.

Мужчину задержали и отправили в ИВС. Медосвидетельствование показало у него 2,4 промилле алкоголя. На дебошира завели уголовное дело за хулиганство.

В МВД добавили, что только в этом году 34-летний житель райцентра десять раз привлекался к административной ответственности за распитие спиртного или появление в состоянии опьянения в общественном месте, а также за мелкое хулиганство и умышленное повреждение имущества.