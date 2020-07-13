Группа Дятлова в Свердловской области в 1959 году погибла от лавины, к такому выводу пришла проверка Генпрокуратуры России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе (УрФО) Андрея Курьякова.

«Все телесные повреждения погибших туристов характерны для телесных повреждений групп туристов-альпинистов, которые попадают в лавину», — сказал Андрей Курьяков.

В феврале 2019 года, спустя 60 лет после смерти туристов, Генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова. Приоритетными версиями гибели людей надзорное ведомство считает ураган, лавину или сход так называемых снежных плит.

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в окрестностях горы Отортен на Северном Урале в феврале 1959 года. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института: пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, но у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.

Белта