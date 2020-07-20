Гомельчанин выращивал коноплю на даче матери в агрогородке Еремино, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Оперативники наркоконтроля Центрального РОВД Гомеля 17 июля задержали 36-летнего мужчину. По имеющейся информации, он еще в июне на улице Хатаевича областного центра продал знакомому два бумажных свертка с растительным веществом. По заключению эксперта, там находилось более 5 г марихуаны.

В квартире гомельчанина правоохранители обнаружили бумажные свертки с высушенной коноплей и более 10 спичечных коробков с уже измельченной растительной массой зеленого цвета. Изъятое направили на экспертизу.

Сотрудники милиции установили: наркозелье гомельчанин выращивал самостоятельно на даче. После сбора сушил и фасовал зелье уже в своей квартире. «Мужчина сам является потребителем наркотиков с пятилетним стажем. Часть «урожая» он продавал знакомым», — уточнили в УВД.

Возбуждено уголовное дело.

Белта