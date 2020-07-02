Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере недвижимости и потребительских кредитов. Оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, главным фигурантом является 48-летняя жительница Гомеля. Она придумала преступную схему, как завладеть мошенническим путем квартирами граждан. Женщина привлекла к противоправной деятельности дочь, зятя и пожилую мать. Некоторые преступления совершала совместно с другими людьми, которые уже осуждены и отбывают наказание.

Так, в 2012 году обвиняемая вызвалась помочь с обменом четырехкомнатной квартиры супругам из Гомеля, имеющим троих взрослых детей. Она убедила семью выписаться из квартиры, взамен обещала выгодное приобретение двух квартир в малосемейках, комнаты и доплату в $3 тыс. За эти деньги предполагалась покупка небольшого загородного дома. «Обвиняемая организовала обмен, а также приватизацию и продажу данной квартиры. Обещанную доплату семья не получила», — отметила Мария Кривоногова.

С 2011 по 2014 год гомельчанка вместе с уже осужденным 45-летним фигурантом убедила участника боевых действий в Афганистане обменять неприватизированную трешку на дом в деревне. Мужчине обещали помощь в оформлении сделок и погашение задолженности по квартплате. Обвиняемые приобрели для мужчины (без оформления права собственности) ветхий дом без удобств в Добрушском районе стоимостью Br400. Заселяться в заброшенную постройку он отказался, в итоге остался ни с чем.

В конце 2014 года молодой паре из Гомеля, которая планировала приобрести жилье, порекомендовали опытного «риелтора». Приятная в общении и состоятельная на вид женщина быстро подыскала выгодный вариант. Она предложила купить трехкомнатную квартиру якобы своей подруги, которой срочно нужны были деньги. Однако из-за различных непредвиденных обстоятельств переговоры по оформлению сделки затянулись на полтора года. За это время обвиняемой передали в общей сложности $44 тыс., но собственниками квартиры пара так и не стала.

В 2016 году обвиняемая с 51-летним фигурантом после настойчивых уговоров, которые сопровождались совместным распитием алкоголя, убедила еще одного потерпевшего продать за $10 тыс. неприватизированную квартиру в малосемейке. Под давлением новых знакомых мужчина переехал в деревенский дом, который у него был, однако денег так и не получил.

Квартиру приватизировали и оформили на другую потерпевшую. Злоумышленники вошли в доверие к одинокой жительнице Гомеля, она жила в трешке. Ее убедили, что оплачивать коммунальные услуги за пустующие метры нецелесообразно, и предложили переехать в однушку. После оформления сделки обещали доплатить $10 тыс. По словам потерпевшей, у нее была задолженность по выплате банковского кредита, поэтому она и согласилась на обмен. Обещанную доплату ей так и не передали.

В середине 2016 года обвиняемая и этот же мужчина начали еще одну незаконную сделку с недвижимостью. Фигуранты предложили гомельчанину продать родительскую квартиру в малосемейке, в которой жил его неработающий брат. Обещали помощь с продажей неприватизированной квартиры, приобретение деревенского дома и доплату. Братья практически не общались, поэтому «обработку» жильца однушки злоумышленники взяли на себя.

«Мужчина вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртным. За систематическую неуплату коммунальных услуг в квартире были отключены электричество, газ и вода. Потерпевшему предложили $4 тыс. за согласие на продажу квартиры и переезд в загородный дом», — рассказала официальный представитель.

Осенью 2016 года обвиняемую задержали правоохранительные органы России, женщину осудили за имущественные преступления. Однако, отбывая наказание, она вовлекла в свою преступную деятельность родственников. В результате махинаций гомельчанин утратил право найма жилого помещения, квартира была приватизирована и продана. Фигуранты приобрели и оформили на имя его брата старый сельский дом в Речицком районе. В нем прописали обоих братьев. Потерпевший остался без собственного жилья и без денег. Мужчина был вынужден поселиться в непригодном для проживания доме, в котором нет электричества и газа.

Помимо квартирных махинаций фигурантка обвиняется в хищении путем обмана денежных средств и товарно-материальных ценностей банков. Женщина подыскивала неработающих или злоупотребляющих спиртным людей. За небольшое вознаграждение просила их оформить товары в рассрочку или кредиты. При необходимости она давала фиктивные справки о месте работы и доходах. Банковские карточки и пин-коды к ним оказывались у женщины, она снимала наличные с карт-счетов и распоряжалась деньгами по своему усмотрению.

«Таким образом, с конца 2012 по ноябрь 2013 года обвиняемая завладела имуществом восьми банков на общую сумму свыше Br34 тыс.», — уточнила Мария Кривоногова.

По уголовному делу провели большой комплекс следственных действий. Общий ущерб от преступлений превысил Br210 тыс. Во время следствия возмещен ущерб на сумму Br80 тыc. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму Br97 тыс.

Действия гомельчанки квалифицированы по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере), ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч.3 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное повторно, в крупном размере) УК.

Дочери, зятю и матери фигурантки предъявлены обвинения по ч.3 ст.209 УК.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Белта