Суд Буда-Кошелевского района рассмотрел дело в отношении 46-летней женщины об административном правонарушении — жестоком обращении с животным, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Верховного суда.

Установлено, что 15 июня на дворовой территории в поселке Красное Знамя женщина свернула голову кошке, потом взяла ее за задние лапы и четыре раза ударила головой о бетонное основание.

Суд назначил сельчанке штраф в размере 25 базовых величин (1 БВ — Br27).

Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано и опротестовано.

Белта