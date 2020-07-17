Комитет госконтроля проведет с 17 по 24 июля горячую линию по вопросам необоснованного увольнения работников и несвоевременной выплаты заработной платы, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00по телефонам:

в Брестской области — 80162211876, 80162211869;

Витебской — 80212376153;

Гомельской — 80232238385;

Гродненской — 80152798817, 80152798821, 80152798824;

Минской — 80172840906, 80172840342;

Могилевской — 80222624775, 80222624784, 80222624773;

в Минске — 80173285909, 80173286683.

Белта