Персональная выставка живописи «Краявiды роднага Палесся» художника Михаила Прянишникова начнет работу 9 июля в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

В экспозиции представлено около 40 работ мастера. Они были созданы в период с середины 1990-х до 2020 года. Выставка проведет зрителей по городам и селам, лугам и болотам белорусского Полесья, расскажет о быте и ежедневных хлопотах живущих там людей.

Названия картин зачастую передают их сюжет — «Вечер», «Утро. Купальщица», «Окраина Чиркович», «Полдень», «Пастушка». Большинство полотен написано в лучших классических традициях реалистической живописи.

В галерее отметили, что практически все произведения Михаила Прянишникова имеют картинную завершенность. Это свидетельствует о композиционной точности, умении талантливо увидеть, почувствовать и воплотить самое главное.

Работы Михаила Прянишникова были представлены на выставках не только в Беларуси, но и за ее пределами. Автор — участник международных пленэров. В 2018 году принят в Белорусский союз художников.

Выставка «Краявiды роднага Палесся» в картинной галерее Г.Х.Ващенко будет работать до начала августа.

Белта