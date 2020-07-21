Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в Гомельской области вплотную заняться мелиорацией. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что по пути в Гомель видел недостатки хозяйствования на земле в плане мелиорации, и таких территорий немало. «Их нужно спасти в ближайшие год-два, — подчеркнул он. — Надо в правительстве рассмотреть вопрос мелиорации, прежде всего в Гомельской области. Эти земли нужно спасти. Они дадут вам хорошую прибавку, хороший урожай».

Президент также обратил внимание на необходимость более активного использования современных технологий орошения в сельском хозяйстве, что также позволяет получить существенную прибавку урожая. «Второе, о чем вам надо уже сегодня подумать, — об орошении земель. Не в плане мелиорации, а поливных земель. Технологии известны», — отметил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что подобный подход используют в ряде стран Европы, в сельском хозяйстве широко задействованы поливальные установки. «Климат жесточайшим образом изменился. Можем обвалиться и не получить даже того, что мы сегодня имеем в сельском хозяйстве. Это (более широкое использование поливальных установок. — Прим. БЕЛТА) — одно из направлений вашей работы», — добавил белорусский лидер.