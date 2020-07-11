Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, общаясь с работниками завода «Атлант» и бойцами студенческих отрядов — участниками проекта «Атлант-2020», рассказал о планах развития экономики Беларуси на ближайшее будущее, передает корреспондент БЕЛТА.

«Наше ближайшее будущее как раз будет зависеть от этих планов. Мы должны составить перечень — государственную программу, где будут прописаны новые производства. Это будет перечень новых предприятий», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что понимает реформы именно как развитие и совершенствование тех направлений, которые уже есть в стране, и на их основе создание новых высокотехнологичных производств. Еще один из главных акцентов на предстоящую пятилетку — импортозамещение. «Я хочу, чтобы вы понимали, что реформы в Беларуси, о которых сейчас много говорят в предвыборную кампанию, будут не столько в создании нового и совершенно не в том, чтобы разрушить и на этом месте потом что-то создавать. Мы будем совершенствовать то, что у нас есть. И в этом суть будет реформ в Беларуси», — заявил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул: будет достаточно, если каждое предприятие, где есть компетенции, конструкторы, за пятилетку создаст и наладит производство хотя бы одного нового продукта. «За пять лет — тысяча предприятий по одному продукту за собственные в основном деньги, плюс кредитами где-то поможем, и нам больше ничего не надо. Плюс несколько высокотехнологичных производств мы должны создать для того, чтобы было видно, что страна движется вперед и выходит на более высокий уровень развития», — подчеркнул глава государства.

«Будем и пятилетки планировать, как раньше. И пятилетний план станет просто законом. Пропишем все, что нужно делать», — отметил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание: такой подход не является ретроградным, ведь четкое планирование присутствует и в других государствах, включая мировых лидеров. «Япония — суперрыночная страна, это одна из крупнейших экономик мира. У них в производстве несколько тысяч планов, начиная сверху и до производства. Там все планируется», — отметил белорусский лидер.

«А возьмите Airbus. Там разные страны вообще. Надо вовремя, минута в минуту, поставить комплектующие, чтобы собрать самолет. Как здесь без плана? До шурупа все планируют», — заметил Александр Лукашенко.

Он рассказал, что в Беларуси в свое время в угоду рыночным тенденциям несколько отошли от планирования в пользу прогнозирования. «На пятилетку мы прогнозируем. А сейчас будем планировать. Потому что план — это закон. Когда планировали, запланировали за два года завод «Атлант» построить и построили. И еще было социалистическое соревнование: «Даешь досрочно!». И давали», — заметил глава государства.

Президент рассказал, что и за уходящую пятилетку в Беларуси построены и модернизированы многие предприятия, включая БелАЭС, вторую очередь ПВТ, заводы в Светлогорске и Гродно, первую производственную очередь Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Страна также значительно продвинулась в развитии космических технологий, военно-промышленном комплексе.

Белта