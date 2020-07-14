Министерство иностранных дел предупреждает о возможных трудностях во время поездок за границу. Такая информация размещена в аккаунте МИД в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Начало текущего месяца отмечено ослаблением в странах ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, и восстановлением ряда туристических направлений. В связи с этим МИД подготовил обновленную информацию по действующим режимам въезда и выезда в разных государствах. «Обращаем внимание, что вводимые властями меры регулярно пересматриваются и корректируются. Для получения актуальной информации о действующем порядке въезда и возможных ограничениях рекомендуем в первую очередь обращаться в загранучреждения страны основного назначения, а также дипломатические представительства стран транзитного следования», — сказали в министерстве.

МИД отметило, что с началом туристического сезона в отдельных странах наметился рост заболеваемости. Поэтому открытие зарубежными государствами туристических направлений для белорусов не исключает возврата к прежним ограничительным мерам (в случае ухудшения эпидемиологической ситуации). «В связи с этим настоятельно просим учитывать высокую вероятность введения властями не анонсированных заблаговременно ограничений, оповещение о которых может последовать одновременно с их введением. Напоминаем, что, принимая решение о зарубежной поездке в такой ситуации, вы несете всю полноту ответственности за возможные издержки», — предупредили в ведомстве.

Помощь в различных форматах в возвращении на родину на сегодня оказана уже более 8,4 тыс. белорусов. Благодаря частичному смягчению мер граждане получили возможность прибыть в Беларусь регулярными рейсами из Индонезии и Венгрии. «За минувшую неделю при содействии наших зарубежных коллег порядка 100 нашим соотечественникам удалось вернуться на родину из Китая, Индии, Узбекистана и Кыргызстана», — добавили в МИД.

Белта