Делегация Гомельской области готовит сюрпризы ко Дню молодежи, который пройдет 18 июля на одной из фестивальных площадок «Славянского базара в Витебске», сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Команда творческой и спортивной молодежи представит юго-восточный регион страны на тематическом празднике в рамках XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Пати пройдет в формате феста «#YouthDays2020». В этом году он разместится в двух локациях: #SportYouth и #CreativeYouth.

На площадке #БудьсНами! Гомельский сектор представит ряд активностей. Областная организация БРСМ предложит жителям и гостям фестивального Витебска OnAir фотоателье #раЗАм. Все желающие здесь смогут сделать фото для соцсетей с использованием фоторамок и хештегов. Глубже в тему позволит вникнуть мастер-класс от профессионального фотографа по созданию трендовых снимков. Любители направления «ТикТок» смогут снять видео под популярные композиции. Для тех, кто еще незнаком с этой соцсетью, будет проведен мастер-класс по созданию роликов.

Для почитателей недавнего ретро будет презентован проект «Парк олдскульных дворовых игр». Посетители импровизированного дворика 1990-х ненадолго окунутся в прошлое и ощутят эмоции ребят той поры. «Колесо», «Резинка», «Жульбак», «Дженга», «Кости» и многие другие игры помогут вернуться в детство. Маленьким посетителям парка предложат сложить пазлы с изображением достопримечательностей городов Беларуси. Самым успешным и внимательным вручат призы.

Присоединятся гомельчане и к общему экшену. Представители спортивной молодежи поборются за звание чемпиона в открытом чемпионате Skateboard Challenge. «В стороне не останутся и роллеры. Посоревнуются делегаты и за победу в марафоне здорового образа жизни «#Молодежный забег» на дистанции 6,5 км», — рассказали в обкоме БРСМ.

На молодежном фестивале каверов «Копия верна» Гомельскую область представит группа Yatata, которая в своем творчестве гармонично сочетает таинственную лирику и безумный драйв.

Представители региона поучаствуют в акции «Беларусь помнит. Помним каждого» и в открытом диалоге «Беларусь: вчера, сегодня, завтра».

Завершится День молодежи торжественными проводами стилизованного железнодорожного состава Республиканского молодежного поезда «#Беларусь. Моладзь. Натхненне». Участниками инициативы станут 90 человек со всех уголков страны: студенты, представители трудовых коллективов, IT- и блогсферы, молодежных общественных и спортивных объединений, парламентарии и волонтеры. Среди пассажиров молодежного поезда — 10 представителей Гомельской области. Железнодорожный состав за семь дней проследует по маршруту Витебск — Шклов — Могилев — Гомель — Пинск — Брест — Гродно — Молодечно — Минск. В каждом из этих городов участников проекта ожидает насыщенная программа. Утром 20 июля молодежный поезд будут встречать в Гомеле.

Организаторами праздника выступают Белорусский республиканский союз молодежи при содействии Министерства образования и Центра культуры «Витебск» дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Белта