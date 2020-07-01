27 июня на спортивной площадке по пляжным видам спорта ГУО «ГИМНАЗИЯ» г.Буда-Кошелево, состоялся турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню молодежи Республики Беларусь.

По результатам игр третье место заняла команда КЛВ (Лесковский Влад, Титюк Алексей), второе место заняла команда «Гимназия-Юность» (Казаков Тимофей, Дралов Андрей), победителем признана команда ГУО «ГИМНАЗИЯ» (Ильев С.В., Ацаев И.А.).

Победители и призеры награждены дипломами соответствующих степеней. Со слов председателя ГУ РФСК «Урожай» Еченко Олега, игры проходили в интересной, захватывающей борьбе, команды были достойны друг друга. Все участники получили массу положительных эмоций.