На централизованном тестировании по обществоведению 100 баллов набрали 44 абитуриента, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Результаты ЦТ по обществоведению уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. «В этом году 100 баллов набрали 44 абитуриента, в прошлом их было 15», — рассказал Юрий Миксюк.

Как можно заметить, количество стобалльников в этом году увеличилось фактически втрое. «Мотивация и подготовка абитуриентов способствует тому, что большее их количество набирает абсолютные результаты», — добавил директор РИКЗ.

ЦТ по обществоведению проходило 29 июня. Сдавать этот предмет планировали более 12,8 тыс. абитуриентов. Из зарегистрированных не явились около 7%.

Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек. Следующее ЦТ — по истории Беларуси — пройдет 12 июля.

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