Николай Васильков: «Работа в округах, взаимодействие с избирателями — важная составляющая депутатской деятельности»

— Избирая депутата, люди надеются, прежде всего, на то, что он будет активным в сфере законотворчества, — уверен депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков. — Но не менее важной составляющей депутатской деятельности является работа в округах, взаимодействие с избирателями. Мы должны быть в курсе тех проблем, которыми живет регион, должны помогать в решении насущных задач.

В среду Николай Андреевич встретился с трудовым коллективом Коммунаровского Дворца культуры, пообщался с жителями Глазовки. На встрече также присутствовала председатель Буда-Кошелевского районного Совета депутатов Наталья Киселева

Подобная практика, когда людям из агрогородков и деревень не приходится ехать в город, уже давно зарекомендовала себя. Ведь достаточно только узнать, когда назначен прием, записаться на него, изложив суть проблемы, чтобы депутат мог изучить вопрос и уже на приеме дать ответ или пригласить для этого компетентных людей.