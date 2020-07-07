Торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов IX Республиканского творческого радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусі» пройдет 10 июля в Доме радио (Минск, ул. Красная, 4). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В этом году популярный проект Первого национального канала Белорусского радио был приурочен к 75-летию Великой Победы. Всего в адрес организаторов конкурса поступило около 400 заявок, в финал прошли 157 конкурсантов — 124 сольных исполнителя и 33 коллектива. Финальный тур творческого состязания проходил в видеоформате. Решением профессионального жюри во главе с председателем народным артистом Беларуси Леонидом Захлевным были выбраны самые яркие, искренние и талантливые выступления, и уже в эту пятницу в торжественной обстановке победители получат заслуженные призы.

«В церемонии награждения традиционно примут участие члены жюри, которые выступят с напутственными словами и пожеланиями молодым талантам, — рассказывает автор и руководитель проекта «Маладыя таленты Беларусі» Татьяна Якушева. — Помимо вручения дипломов, на мероприятии запланированы выступления обладателей Гран-при и лауреатов первой степени».

Список призеров и обладателей специальных дипломов конкурса размещен на сайте и в Telegram-канале Первого национального канала Белорусского радио.

В разные годы лауреатами и призерами популярного радиоконкурса становились Алена Ланская, Юрий Демидович, Роман Волознев, Диана Громова, Кирилл Ермаков, Лидия Заблоцкая, Надежда Мисякова, Хелена Мерааи и другие. По итогам конкурса 2019 года 27 лауреатов удостоены стипендий и премий Специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

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