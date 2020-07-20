Республиканский молодежный проект «Поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» стартовал 18 июля – в День молодежи на XXIX фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». За неделю состав посетит все областные города и несколько районных центров по маршруту Витебск – Шклов – Могилев – Гомель – Пинск – Брест – Гродно – Молодечно – Минск.

Проект Министерства образования, Белорусского республиканского союза молодежи и Белорусской железной дороги собрал 90 парней и девушек от 18 до 31 года из разных регионов. Среди них талантливые учащиеся и студенты, молодые ученые, спортсмены, работающая и сельская молодежь, участники студотрядовского движения, волонтеры, блогеры. В каждом городе запланированы встречи с руководством облисполкомов и райисполкомов, депутатами, лидерами общественных организаций, посещение знаковых объектов и мемориальных комплексов, где в год 75-летия Великой Победы участники проекта отдадут дань памяти героям и возложат цветы к монументам.

В год 75-летия Великой Победы молодежь почтит память героев войны и возложит цветы к мемориальным комплексам «Буйничское поле», «Ола», «Освободителям Пинска», «Брестская крепость-герой», а также к мемориальному комплексу в честь освободителей Молодечно и к монументу Победы в Минске. Кроме того, ребята примут участие в благотворительной акции «#ТвориДобро!» в социально-педагогическом центре Пинска, трудовой акции на Аллее студотрядовского движения в Бресте, а также в лидерских тренингах, мастер-классах, музыкально-патриотических и спортивных мероприятиях.

На Гомельщине участников проекта ждет насыщенная программа. Они посетят мемориальный комплекс «Ола», Белорусский металлургический завод, встретятся с руководством области и примут участие в культурно-творческой программе «Энергия молодости», а после этого отправятся в Пинск.

Финиширует проект 25 июля в Минске.