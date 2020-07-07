Летние каникулы – это не только отличное время, чтобы хорошенько отдохнуть и насладиться всеми прелестями беззаботной жизни, но и реальная возможность провести их с пользой, например, трудоустроиться. Именно так предпочитают поступать ребята из отряда «Патриот» Широковской средней школы.

Пока кто-то проводит время за гаджетами или бесцельно лежа на диване, другие ищут возможность получить самостоятельный заработок и узнать цену денег, заработанных своим трудом. О трудоустройстве учащиеся старших классов Широковской школы позаботились заранее. Благо такую возможность им ежегодно предоставляет РК ОО «БРСМ», тесно сотрудничающий с СУП «Андреевка». Ребята помогают родному хозяйству в вопросах благоустройства.

В этот раз мы застали их за прополкой клумб и наведением порядка на подведомственной территории хозяйства. Юные студотрядовцы с азартом включились в работу, ведь лениться не в их правилах. Здесь они, как говорится, друг у друга на виду, поэтому держат равнение на лучших.

По словам комиссара отряда Артема Мироновича, они с удовольствием помогают хозяйству в наведении порядка, ведь не безразличны к тому, как выглядит их родной агрогородок. Молодежь хочет быть сопричастной к общему делу и своим трудом вносить посильный вклад в преображение и процветание родного края, а заработанные деньги придутся очень кстати для подготовки к предстоящему учебному году.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора