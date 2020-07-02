Уважаемые жители и гости будакошелевщины! Приглашаем отпраздновать День Независимости Республики Беларусь вместе!

В программе:



10.00-10.30 – торжественный митинг и возложение венков и цветов на городском мемориале «Помнит сердце, не забудет никогда»;

10.30-11.30 – концертная программа «Песнi маёй Радзiмы»;

18.00-20.00 – фестиваль красок «Праздничный калейдоскоп»;

21.00-22.55 – концертная программа с элементами шоу светящихся шаров «Я люблю Беларусь».

22.55-23.00 – республиканская акция «Споём гимн вместе»;

23.00-23.05 – праздничный фейерверк.