На неделе механизаторы Уваровичского льнозавода филиала ОАО «Гомельлен» начали уборку льна в фазе ранней желтой спелости.

В нынешнем году площади под посевы льнотресты составили 1100 гектаров. На полях льнозавода задействованы 2 льнотеребилки и 12 льнокомбайнов, управляют которыми опытные механизаторы. Один из них Сергей Пранкевич. Мужчина мастерски и со знанием дела владеет теребильным агрегатом, причем, он уверен, что при соблюдении всех технологий и качественной уборке в ближайшем будущем льнозавод получит хорошее льноволокно.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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