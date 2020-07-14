12 июля гомельские пограничники задержали 41-летнего мужчину, который незаконно пересек государственный рубеж из Украины в Беларусь.



Уроженец Винницкой области пояснил, что днем ранее пытался въехать в нашу страну в пункте пропуска «Новая Гута». Однако, иностранца не пропустили и вернули в Украину, так как ему запрещен въезд на территорию Беларуси.

Сейчас гражданин Украины помещен в ИВС УВД Гомельского облисполкома. В отношении него начат административный процесс за незаконное пересечение госграницы.

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