14 июля, в день, когда Центризбирком назвал имена зарегистрированных кандидатов в Президенты Беларуси, в некоторых городах на улицы вышли особо недовольные. Не обошлось без столкновений с сотрудниками ОМОНа.

В какой-то момент во время несанкционированного массового мероприятия на милиционеров набросилась группа людей. Правоохранители, защищаясь, разогнали неистовых борцов. После этой потасовки шесть сотрудников ОМОНа получили травмы, четырех из них пришлось госпитализировать.

О таких новостях узнаю позже, из соцсетей. Интересно, каким образом те, кто одновременно собирается в одном месте, заранее получают информацию о предстоящей акции? Оказывается, отдельные интернет-ресурсы призывают белорусов выходить в семь часов вечера на улицы городов и протестовать.



Некоторые из тех, кто откликаются, даже не подозревают, что ими могут умело управлять. Думают, что делают осознанный и свободный выбор. Однако, по словам начальника ГУВД Мингорисполкома Ивана Кубракова, в столице группы концентрировались в определенных местах, было заметно, что ими управляют централизованно. Все обстоятельства выяснят в ходе административного процесса и при расследовании уголовного дела, которое завели по факту групповых действий, грубо нарушивших общественный порядок в Минске 14 июля.

С одной стороны, тем, кто был задержан либо пострадал физически, хочется посочувствовать. С другой, есть одно очень важное обстоятельство: прежде чем ОМОН начинает активно действовать, информационные группы правоохранителей неоднократно повторяют в рупор, что мероприятие несанкционированное. Протестующих призывают разойтись, напоминают об ответственности за нарушение закона. С таким же сообщением 14 июля к белорусам заранее в телеграм-канале обратилась пресс-служба МВД и уведомила, что сотрудники милиции примут все меры для поддержания общественного порядка и пресечения противоправных действий и провокаций.

Поэтому разумно было после всех предупреждений покинуть несанкционированное массовое мероприятие. Если люди этого не сделали, значит, осознанно пошли на нарушение закона. В таком случае очевидно, что сотрудники ОМОНа выполняли свои обязанности – обеспечивали общественный порядок. Кого-то под руки отводили в автозак, задержали около 250 человек. К другим пришлось применить физическую силу. Ну, это не балет… И, к слову, правоохранители действовали несравнимо мягче, чем в так называемых странах развитой демократии, где людей окатывают из водометов, применяют резиновые пули и слезоточивый газ. Хотя некоторые и у нас активно нарывались и откровенно переходили все допустимые границы. В социальных сетях распространилось видео, где на милиционеров набрасывается группа людей. Правоохранители, защищаясь, разгоняют неистовых борцов. После этой потасовки шесть сотрудников ОМОНа получили травмы, четырех из них пришлось госпитализировать.

Разумно после предупреждений покинуть несанкционированное массовое мероприятие. Если люди этого не сделали, значит, осознанно пошли на нарушение закона

Массовые акции парализуют работу транспорта в центре города, мешают другим жителям спокойно гулять по улице, заставляют менять запланированный маршрут. Странно, но кому-то нравится это беззаконие. Удивляет позиция некоторых интернет-ресурсов, которые смакуют такую информацию. Они словно только того и ждут, что начнутся беспорядки, и бегут делать трансляцию из места, где не собралось даже полусотни человек. Масштабы таких протестов до уровня прямого эфира совсем не дотягивают.

Самое ужасное, что происходит подмена понятий: некоторые люди воспринимают беспредел как проявление смелости и отваги. В какой момент смелость стала отождествляться с агрессией? Человек имеет полное право выразить мирный протест. Но у него нет права нарушать закон, мешать работе милиции и спокойной жизни других людей.

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