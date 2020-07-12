После тяжелого дня люди не всегда способны расслабиться, нередко из-за этого возникают тревоги, стресс и плохой сон. Большинство людей сразу думают о лекарственных препаратах, забывая о том, что сама природа несет целебные свойства. Есть несколько растений, которые благодаря своим характеристикам способны оказать благоприятное воздействие на сон человека.

Сансевиерия трехполосная

Это растение в народе называют «тещин язык» или «щучий хвост». Трехполосная сансевиерия считается самым популярным из видов сансевиерии, благодаря своему окрасу.

Говоря о внешнем виде растения, стоит отметить, что розетка растения может иметь около 6 листьев. Длина составляет около 120 сантиметров, листья, зауженные и прямые, а форма мечевидная. Хотя сансевиерия неприхотливое растение, которое может прекрасно себя чувствовать при любом освещении, но интенсивность цвета листьев зависит от освещения, в котором обитает растение. Цвет листьев обладает светло – зеленым цветом в поперечных полосках, которые в свою очередь темно – зеленого цвета. Цветение сансевиерии трехполосной происходит раз в году, либо осенью, либо весной.

Благоприятному сну она способствует благодаря высокой выработке кислорода, а так же приятному аромату. Для того чтобы растение радовала владельцев достаточно поливать его примерно раз в две недели.

Лаванда

Это растение выступает символом красоты, любви и гармонии. Лаванда одно из самых узнаваемых растений, благодаря своему запаху.

Говоря о внешнем виде лаванды, стоит отметить, что соцветия растения имеют колосовидную форму. Цвет может быть, как привычного фиолетового цвета, так и голубого, и даже розового. Лаванда неприхотливое растение и в зависимости от сорта, может прекрасно себя чувствовать, как при высокой влажности и большом количестве света, так и при засухе и морозе. Цветение лаванды происходит во второй половине лета.

Благоприятному сну она способствует благодаря содержанию в ней спирта линалоола, а он в свою очередь благотворно влияет на нервную и сердечно – сосудистую систему. Так же сам аромат лаванды помогает человеку расслабиться, снижает симптомы нервоза и стресса. Лаванда универсальное растение, которое используют в различных отраслях, так и дома она станет прекрасными помощником в оздоровительных вопросах.

Спатифиллум

Это растение известно, как вечно зеленое. Спатифиллум считается самым главным помощником в отчистке воздуха.

Это многолетнее растение, с небольшим корневищем и отсутствующим стеблем, высота растения от 30 до 200 сантиметров. Листья ланцетовидные, а соцветия имеют белый, бежевый или желтый цвет. Спатифиллум совершенно неприхотливое растение, единственным условием его содержания является тень, поэтому растение прекрасно подойдет для темных спален. Поливать растение нужно около одного раза в неделю.

Спатифиллум делится на много различных разновидностей, подходящих для разного климата и предпочтений. Благоприятное воздействие растения в первую очередь обусловлено поглощением из воздуха всех вредных компонентов и спор. Так же спатифиллум снижает агрессию и приводит в норму настроение.

Гардения

Это растение известно, тем, что его используют в качестве ароматического оазиса. Гардения считается главным украшением дома, и помощником в создании расслабляющей атмосферы.

Гардения обладает яркими, блестящими листьями, темно – зеленого цвета. Комнатная гардения достигает в высоту около 100 сантиметров. Цветет с июля по октябрь, цветы бывают белого и бежевого цвета.

Стоит с ответственностью отнестись к уходу за этим растением, так, как при неправильном уходе растение может погибнуть. Растение любит яркий цвет, но стоит уберечь от прямого воздействия солнечных лучей. Оптимальной температурой содержания является 18-25 градусов летом и около 15 градусов зимой. Удобрять гардению необходимо с марта по август, каждые 14 дней. Помимо основного полива растение стоит еще, и опрыскивать, дабы создать оптимальную влажность. В противном случае в сухой и темной среде могут образоваться клещи, которые окажут пагубно воздействие для гардении. Если соблюдать все необходимые правила, то растение будет долго радовать свои хозяев.

Для спальни гардению выбирают из-за ее запаха, который обладает успокаивающим эффектом и способствует крепкому и здоровому сну.

Розовый жасмин

Это растение приобрело свою известность в первую очередь благодаря своему аромату. У жасмина богатая история, а само растение насчитывает много разновидностей, среди которых есть и розовый жасмин.

Жасмин не только красивое растение, но и очень полезное. Считается одним из самых красивых растений из-за своего цветения. Растение похоже на прямой или вьющийся кустарник. В зависимости от видов листья бывают, как прямые, так и торчащие. Листья у розового жасмина красноватого цвета, а цветы бывают крупного и среднего размера.

Жасмин требует особого ухода, растение очень любит свет, но стоит беречь его от воздействия прямых солнечных лучей. Так же с особой осторожностью стоит отнестись к поливу, так, как от избытка воды может начаться гниение растения. Если соблюдать необходимые правило по уходу, то жасмин станет прекрасным дополнением к интерьеру спальни.

Его прекрасный аромат будет так же оказывать и благоприятное воздействие, ведь аромат жасмина оказывает седативное действие, уменьшает тревоги и стрессы, а так же делает сон более крепким.

Из представленных растений каждый человек сможет выбрать подходящее именно ему растение. Исходя из условий жилья, возможности ухаживать и личностных предпочтений. Помимо природной красоты и полезных свойств такие растения являются и дополнением к интерьеру и хранителями ряда других особенностей. С их помощью в доме и душе человека наступает гармония.