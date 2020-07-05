Летом только успевай заготавливать варенья, джемы и компоты. Но немногие знают, что каждая летняя ягода по-своему полезна и каждая может лечить разные болезни.
- Черная смородина
Чемпион по содержанию витаминов, а по количеству витамина С черная смородина уступает только шиповнику.
Больше всего витаминов и минералов (почти в 4 раза) в кожице. Содержит 4 — 15% сахаров (глюкоза и сахароза), 0,4% жира и органические кислоты (4 — 5%). Много в ягоде каротина (0,4 мг/100 г), витамина Е (0,8 мг/100 г) и В6 (25 мг/100 г). Смородина — рекордсмен по содержанию калия (2000 мг/100 г), фосфора (1500 мг/100 г) и магния (450 мг/100 г), микроэлементов — полный набор. Энергетическая ценность. 44 ккал./100 г.
Как применяется. Эффективное поливитаминное, противовоспалительное и мочегонное средство. Ягоды снижают количество холестерина и повышают иммунитет. Рекомендуется при ревматизме, бронхите, язвах, отеках, кровотечениях, анемии и как постоянная добавка в рацион часто болеющих детей.
Противопоказания. Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, гепатит, острый гастрит.
- Красная смородина
Эту ягоду можно заморозить немного на зиму на случай гриппа, красная смородина действует на организм подобно клюкве.
Что содержит. Довольно много сахара (4 — 13%) и органических кислот (1,5 — 4%). Витамина С не очень много (25 мг/100 г). Среди других витаминов можно выделить фолиевую кислоту (0,1мг/100 г) и PP (0,5 — 1,5 мг/100 г). В ягодках много калия (350 мг/100 г), фосфора (20 мг/100 г), также содержит железо (до 15 мг/100 г) и йод (1 — 1,5 мг/100 г). Энергетическая ценность. 43 ккал./100 г.
Как применяется. Из-за высокого содержания органических кислот смородина убирает тошноту, рвоту, усиливает перистальтику кишечника. Сок имеет жаропонижающее и мочегонное свойства, способствует выделению солей с мочой. Выводит из организма токсины, соли тяжелых металлов. Рекомендуется выздоравливающим после болезни как укрепляющее средство и беременным с токсикозом.
Противопоказания. Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, гепатит, острый гастрит.
- Крыжовник
Поздние сорта крыжовника плодоносят почти до конца августа, поэтому стоит поесть его побольше. Варенье и компот не так ценны, много полезных веществ разрушается при нагревании. Ценнее всего темноокрашенные сорта.
Что содержит. В спелой ягоде много сахаров — 5 — 9,8% и органических кислот — 1,5 — 2,9%, есть и жир — 0,2%. Витаминов предостаточно — С (21 — 40 мг/100 г), В1 (0,01 — 0,04), В2 (0,01 — 0,02), В9 (0,1 — 0,2), РР (0,3 — 0,4). Минеральных веществ тоже немало, особенно калия (до 300 мг/100 г) и фосфора (30 мг/100 г), есть в нем железо, йод и микроэлементы. Энергетическая ценность. 45 ккал./100 г.
Как применяется. Крыжовник рекомендуют при заболеваниях сердца, гипертонической болезни, атеросклерозе, ожирении, малокровии. Эта ягода хороша при запорах и отеках, как легкое мочегонное и слабительное.
Крыжовник способен повышать иммунитет, особенно у детей и пожилых, насыщает организм витаминами.
Противопоказания. Язвенная болезнь, диарея, энтерит, сахарный диабет.
- Черника
Поторопитесь заготовить ее побольше — черника сохраняет большинство полезных веществ и в компоте, и в варенье.
Что содержит. Сахара: 4,5 — 10% в зависимости от климата, 1,2% органических кислот, 2% клетчатки. Много провитамина А (до 1500/100 г). Остальные витамины (С, РР) содержатся в незначительных количествах. Минеральные вещества: до 300 мг/100 г калия, 40 мг/100 г серы, 15 мг/100 г кальция. Биологически активные вещества: неомиртиллин (уменьшает количество сахара в крови) и оксикумарин (понижает свертываемость крови). Энергетическая ценность. 44 ккал./100 г.
Как применяется. Очень сильное средство для улучшения остроты зрения, ученые так и не разобрались до конца, какое именно вещество в чернике так действует на глаза. Обладает антибиотическим, противовоспалительным действием, используется при воспалении мочевого пузыря, колитах, диарее, аллергических заболеваниях кожи, подагре, ревматизме.
Противопоказания. Хронические запоры.
- Виноград
Самые полезные и насыщенные ягоды — местные. Заморский виноград и красив, и лежит долго, но не так полезен: его собирают немного недозрелым да еще и обрабатывают консервантами.
Что содержит. В винограде очень много сахаров — 12 — 33% (глюкоза и фруктоза) и органических кислот — до 1,5% (винная, яблочная, лимонная, хинная). Витаминов не очень много: С — 3 — 11 мг/100 г, А — 0,05 — 0,2 мг/100 г, В6 — 0,04 мг/100 г, Е — 0,5 — 3 мг/100 г. Зато ягоды винограда — уникальный источник макро- и микроэлементов. Здесь очень много калия — 250 мг/100 г, марганца — 70 мг/100 г и магния — 20 мг/100 г. Кстати, железа в винограде в 2,5 раза больше, чем в яблоках, — до 4 мг/100 г! Энергетическая ценность. 72 ккал./100 г.
Как применяется. Сахара винограда быстро восстанавливают потраченную энергию и потери воды. При почечной и сердечной недостаточности виноград уменьшает отеки, улучшает работу больных органов. Прекрасно выводит лишние соли и токсины из крови, что важно при подагре и остеохондрозе. Он разрушает камни в почках, регулирует кровяное давление, нормализует обмен веществ. Виноград полезен при анемиях, кровопотере и т. д.
Противопоказания. Ожирение, язвенная болезнь, сахарный диабет, диарея, хронический фарингит, кариес.
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Во многих ягодах содержится некоторое количество жиров. Откуда они берутся? Очень просто — из семечек. Так что если вы не будете тщательно разжевывать внутренние семечки, то калорийность ягод будет еще меньше.
В любой ягоде полно органических кислот, они способны разлагать и выводить из нашего организма лишние соли — это очень полезно для суставов.
Ягодный пектин — лучший «дворник» для организма, он собирает токсины, соли тяжелых металлов и идеально очищает кишечник.