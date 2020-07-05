Летом только успевай заготавливать варенья, джемы и компоты. Но немногие знают, что каждая летняя ягода по-своему полезна и каждая может лечить разные болезни.

Черная смородина

Чемпион по содержанию витаминов, а по количеству витамина С черная смородина уступает только шиповнику.

Больше всего витаминов и минералов (почти в 4 раза) в кожице. Содержит 4 — 15% сахаров (глюкоза и сахароза), 0,4% жира и органические кислоты (4 — 5%). Много в ягоде каротина (0,4 мг/100 г), витамина Е (0,8 мг/100 г) и В6 (25 мг/100 г). Смородина — рекордсмен по содержанию калия (2000 мг/100 г), фосфора (1500 мг/100 г) и магния (450 мг/100 г), микроэлементов — полный набор. Энергетическая ценность. 44 ккал./100 г.

Как применяется. Эффективное поливитаминное, противовоспалительное и мочегонное средство. Ягоды снижают количество холестерина и повышают иммунитет. Рекомендуется при ревматизме, бронхите, язвах, отеках, кровотечениях, анемии и как постоянная добавка в рацион часто болеющих детей.

Противопоказания. Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, гепатит, острый гастрит.

Красная смородина

Эту ягоду можно заморозить немного на зиму на случай гриппа, красная смородина действует на организм подобно клюкве.

Что содержит. Довольно много сахара (4 — 13%) и органических кислот (1,5 — 4%). Витамина С не очень много (25 мг/100 г). Среди других витаминов можно выделить фолиевую кислоту (0,1мг/100 г) и PP (0,5 — 1,5 мг/100 г). В ягодках много калия (350 мг/100 г), фосфора (20 мг/100 г), также содержит железо (до 15 мг/100 г) и йод (1 — 1,5 мг/100 г). Энергетическая ценность. 43 ккал./100 г.

Как применяется. Из-за высокого содержания органических кислот смородина убирает тошноту, рвоту, усиливает перистальтику кишечника. Сок имеет жаропонижающее и мочегонное свойства, способствует выделению солей с мочой. Выводит из организма токсины, соли тяжелых металлов. Рекомендуется выздоравливающим после болезни как укрепляющее средство и беременным с токсикозом.

Противопоказания. Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, гепатит, острый гастрит.

Крыжовник

Поздние сорта крыжовника плодоносят почти до конца августа, поэтому стоит поесть его побольше. Варенье и компот не так ценны, много полезных веществ разрушается при нагревании. Ценнее всего темноокрашенные сорта.

Что содержит. В спелой ягоде много сахаров — 5 — 9,8% и органических кислот — 1,5 — 2,9%, есть и жир — 0,2%. Витаминов предостаточно — С (21 — 40 мг/100 г), В1 (0,01 — 0,04), В2 (0,01 — 0,02), В9 (0,1 — 0,2), РР (0,3 — 0,4). Минеральных веществ тоже немало, особенно калия (до 300 мг/100 г) и фосфора (30 мг/100 г), есть в нем железо, йод и микроэлементы. Энергетическая ценность. 45 ккал./100 г.

Как применяется. Крыжовник рекомендуют при заболеваниях сердца, гипертонической болезни, атеросклерозе, ожирении, малокровии. Эта ягода хороша при запорах и отеках, как легкое мочегонное и слабительное.

Крыжовник способен повышать иммунитет, особенно у детей и пожилых, насыщает организм витаминами.

Противопоказания. Язвенная болезнь, диарея, энтерит, сахарный диабет.

Черника

Поторопитесь заготовить ее побольше — черника сохраняет большинство полезных веществ и в компоте, и в варенье.

Что содержит. Сахара: 4,5 — 10% в зависимости от климата, 1,2% органических кислот, 2% клетчатки. Много провитамина А (до 1500/100 г). Остальные витамины (С, РР) содержатся в незначительных количествах. Минеральные вещества: до 300 мг/100 г калия, 40 мг/100 г серы, 15 мг/100 г кальция. Биологически активные вещества: неомиртиллин (уменьшает количество сахара в крови) и оксикумарин (понижает свертываемость крови). Энергетическая ценность. 44 ккал./100 г.

Как применяется. Очень сильное средство для улучшения остроты зрения, ученые так и не разобрались до конца, какое именно вещество в чернике так действует на глаза. Обладает антибиотическим, противовоспалительным действием, используется при воспалении мочевого пузыря, колитах, диарее, аллергических заболеваниях кожи, подагре, ревматизме.

Противопоказания. Хронические запоры.

Виноград

Самые полезные и насыщенные ягоды — местные. Заморский виноград и красив, и лежит долго, но не так полезен: его собирают немного недозрелым да еще и обрабатывают консервантами.

Что содержит. В винограде очень много сахаров — 12 — 33% (глюкоза и фруктоза) и органических кислот — до 1,5% (винная, яблочная, лимонная, хинная). Витаминов не очень много: С — 3 — 11 мг/100 г, А — 0,05 — 0,2 мг/100 г, В6 — 0,04 мг/100 г, Е — 0,5 — 3 мг/100 г. Зато ягоды винограда — уникальный источник макро- и микроэлементов. Здесь очень много калия — 250 мг/100 г, марганца — 70 мг/100 г и магния — 20 мг/100 г. Кстати, железа в винограде в 2,5 раза больше, чем в яблоках, — до 4 мг/100 г! Энергетическая ценность. 72 ккал./100 г.

Как применяется. Сахара винограда быстро восстанавливают потраченную энергию и потери воды. При почечной и сердечной недостаточности виноград уменьшает отеки, улучшает работу больных органов. Прекрасно выводит лишние соли и токсины из крови, что важно при подагре и остеохондрозе. Он разрушает камни в почках, регулирует кровяное давление, нормализует обмен веществ. Виноград полезен при анемиях, кровопотере и т. д.

Противопоказания. Ожирение, язвенная болезнь, сахарный диабет, диарея, хронический фарингит, кариес.

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Во многих ягодах содержится некоторое количество жиров. Откуда они берутся? Очень просто — из семечек. Так что если вы не будете тщательно разжевывать внутренние семечки, то калорийность ягод будет еще меньше.

В любой ягоде полно органических кислот, они способны разлагать и выводить из нашего организма лишние соли — это очень полезно для суставов.

Ягодный пектин — лучший «дворник» для организма, он собирает токсины, соли тяжелых металлов и идеально очищает кишечник.

kp.ru