Зрелый возраст нельзя преодолеть, но его можно сделать активным, интересным и наполненным смыслом. Именно такую задачу ставят перед собой работники районного отделения социальной адаптации и реабилитации и дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН. Оно работает для целеустремленных и активных, для тех, кому года – не беда, а лишь новые ступени жизни.

«Авангард» побеседовал с заведующей отделением Валентиной Щукиной и узнал, какие услуги предоставляет центр пенсионерам.

– Валентина Петровна, расскажите об основных направлениях деятельности вашего отделения?

– Наша основная задача – помочь пожилым людям преодолеть одиночество, наполнить жизнь новым смыслом, перейти на активный образ жизни, частично утраченный в связи с выходом на пенсию, создать условия для раскрытия их творческого потенциала через организацию кружков и клубов по интересам.

– Расскажите поподробнее, чем могут заняться пожилые люди, придя в ваше отделение.

– На данный момент при отделении работают 4 кружка и 2 клуба по интересам. Кружок «Фантазеры» декоративно-прикладного направления. В нем можно обучиться различным техникам рукоделия, например, вязанию на спицах и крючком, вышивке, декупажу, плетению из газетных трубочек, изготовлению подарков и сувениров. Также здесь осуществляется мелкий ремонт одежды: вставка молний, укорачивание и подгонка брюк. Кружок принимает и детишек. Работает каждый день, кроме среды, с 10.00 до 12.00.

Для тех, кто с техникой на «вы», работает кружок «Компьютерный мир». Здесь пенсионеры обучаются компьютерной грамотности.

– Валентина Петровна, а касаемо здорового образа жизни? Как пенсионеры могут поддерживать физическую форму?

– В отделении работает кружок «Ритмы души», который объединил любителей скандинавской ходьбы. Цель этой секции – поддержание физической активности граждан пожилого возраста, укрепление позвоночника и суставов, стабилизация давления, улучшение сна и повышение уровня эмоционального состояния. Его руководитель Марина Плотникова с радостью даст свои рекомендации и советы по освоению этого вида спорта. Кроме того, в здании центра оборудован тренажерный зал, где наши посетители также могут заниматься.

– А что предусмотрено для развития творческого потенциала?

– Для тех, у кого душа поет, организован коллектив художественной самодеятельности «Веснянка» под руководством Андрея Батаева. В нем всегда рады талантливым новичкам, особенно нам хотелось бы привлечь туда мужчин. Коллектив приглашает всех тех, кто не считает годы, кто хочет творчески организовать свою жизнь, кто любит песню и танцы и готов поделиться своими талантами и способностями. «Веснянка» давно снискала любовь и уважение своих слушателей как на Будакошелевщине, так и далеко за ее пределами. В репертуаре коллектива белорусские, русские, украинские песни, юмористические выступления и многое другое.

Наше отделение объединяет тех, кто, несмотря на возраст, сохранил активную жизненную позицию. Очень приятно видеть счастливые лица посетителей нашего отделения, слышать от них слова благодарности. Самое главное, что у них есть желание изменить свою жизнь, сделать ее насыщенной и интересной. А специалисты отделения помогают людям золотого возраста преодолеть одиночество, создают условия для раскрытия их творческого потенциала и индивидуальных возможностей. Приглашаем активных пожилых граждан города и района принять участие в деятельности нашего отделения, ведь возраст в паспорте – не главное. Гораздо важнее то, что молода душа.

И если вдруг вы оказались в трудной жизненной ситуации, мы также придем на помощь. Стоит только позвонить по телефону доверия 7-73-24. В отделении работает психолог, который даст необходимую консультацию.

В общем, если вы одиноки, вам не хватает общения и творческой самореализации, вы пережили тяжелое заболевание, утрату близкого человека, двери отделения дневного пребывания открыты для вас. Наш телефон 7-35-86. Звоните, приходите.

Ирина ГАЛИЦКАЯ

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