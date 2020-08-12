Белорусский Красный Крест с 13 по 16 августа проведет в загородном клубе «Фестивальный» в Воложинском районе бесплатный летний лагерь для социально уязвимых семей, в том числе воспитывающих детей с инвалидностью. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в общественном объединении.

Ребята с особенностями развития от 8 до 14 лет смогут весело и с пользой провести время. Для родителей подготовлены индивидуальные и групповые занятия с психологом, для всех семей — развлекательные мероприятия.

Организовать лагерь стало возможно благодаря поддержке проекта «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси».

«Подобный лагерь мы проводим уже второй год подряд, — рассказала региональный координатор проекта в Минской области Ирина Шахнович. — Наша основная цель — поделиться с родителями новыми формами взаимодействия с детьми, а также укрепить эмоциональное состояние как детей, так и родителей. Участников мы отбираем из целевых регионов проекта в сотрудничестве с местными ТЦСОНами. Это Борисовский, Мядельский, Смолевичский, Молодечненский, Копыльский, Пуховичский, Солигорский и Минский районы». Она подчеркнула, что при отборе учитываются рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Беларуси в период распространения COVID-19.

Проект «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси» реализуется с 2017 года Белорусским Красным Крестом, финансируется Европейским союзом при технической поддержке Датского Красного Креста и в сотрудничестве с местными органами власти. Кроме перечисленных выше районов Минской области, проект затрагивает Гродненский, Волковысский, Лидский, Островецкий, Сморгонский, Щучинский, Берестовицкий и Зельвенский районы Гродненской области.

Партнерами также выступают министерства труда и соцзащиты, экономики, иностранных дел, образования, здравоохранения.

Завершится проект в 2021 году.

Белта