Правда, такая возможность будет только у определенных категорий граждан. Бесплатное посещение всех спектаклей в сентябре в рамках благотворительной акции театр организует для людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, многодетных семей, детей-сирот, медработников и студентов. Об этом sb.by сообщили в службе маркетинговых коммуникаций Большого театра Беларуси.

О премьерах, которые ждут зрителей в 88-м театральном сезоне, рассказал художественный руководитель театра Валентин Николаевич Елизарьев. По его словам, в сентябре будут представлены два новых спектакля – балет «Пер Гюнт» на музыку Эдварда Грига в постановке молодого хореографа Сергея Микеля и опера Джакомо Пуччини «Виллисы. Фатум» режиссера Оксаны Волковой. В октябре зрители увидят премьеру новой редакции балета «Щелкунчик» в постановке Валентина Елизарьева. Ноябрь ознаменуется премьерой оперы Шарля Гуно «Фауст» режиссера-постановщика Анны Моторной. А в декабре юных зрителей ожидает премьера детской оперы Глории Бруни «Пиноккио» по мотивам сказки Карло Коллоди в постановке молодого режиссера Натальи Барановской.

Кроме того, как уверяет художественный руководитель театра, в 2021 году балет «Лебединое озеро» будет представлен в прежней, традиционной редакции Асафа Мессерера.

sb.by