Белорусский республиканский союз молодежи дает старт акции «Пункты мира», сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

«Белорусский республиканский союз молодежи сегодня дает старт акции «Пункты мира». На митингах в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси, а также в определенных местах, согласованных с местными органами власти, активисты союза молодежи будут бесплатно раздавать всем желающим государственные флаги Беларуси и красно-зеленые ленточки, отожествляющие наш флаг, — рассказала Юлия Зинкевич. — 75 лет Беларусь живет под мирным небом. Однако незыблемое понятие «мир» как никогда актуально сегодня дня нас, белорусов и жителей нашей страны, независимо от возраста, социального статуса и профессии. Мы хотим мира, спокойствия, хотим трудиться на своей земле, растить детей и продолжать жить своим умом. Наш флаг — это не только символ государственного суверенитета. Это символ истории, побед и достижений белорусов».

Секретарь ЦК БРСМ подчеркнула, что сегодня митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси проходят в Гомельской и Могилевской областях, завтра подключатся Гродненская, Минская области и Минск, в пятницу — Брестская область. Цель акции «Пункты мира» — популяризация национальной символики.

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