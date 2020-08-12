В районе продолжаются чествования передовиков уборочной кампании — водителей, перевезших от комбайнов свыше одной тысячи тонн зерна.

В филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» поздравили Валентина Филиппова. Мужчина уже 4 года подряд в лидерах уборочной кампании. Диплом и памятные подарки водитель получил из рук исполняющего обязанности начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Николая Скребца, председателя районной профсоюзной организации агропромышленного комплекса Елены Степаненко, а также председателя Буда-Кошелевского районного объединения организаций профсоюзов Татьяны Бурнышевой.

— Сохранить каждое зёрнышко, довести до зерносушильного комплекса – это очень важно, — сказала Татьяна Ивановна. — Из этого и складывается общий урожай. Достигнутый вами результат служит образцом профессионализма, высокой самоотдачи, сознательности и дисциплины, ответственного отношения к труду и порученному делу.

Ирина ШУТОВА

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