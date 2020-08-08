Вместе за Беларусь! Сегодня на центральной площади Буда-Кошелева проходят праздничные мероприятия.
Теплым августовским вечером горожанам и гостям дарили свои замечательные номера музыканты и певцы эстрадно-симфонического оркестра им. Ю.М.Василевского Гомельской областной филармонии.
С приветственным словом к буда-кошелевцам и гостям гоорода обратился председатель райисполкома Анатолий Гапоник.
Непременными атрибутами праздника стали аттракционы, торговые площадки, конкурсно-развлекательные программы.
А сейчас на сцене праздничное настроение дарит рок-группа Глинтвейн.