Вместе за Беларусь! Сегодня на центральной площади Буда-Кошелева проходят праздничные мероприятия.

Теплым августовским вечером горожанам и гостям дарили свои замечательные номера музыканты и певцы эстрадно-симфонического оркестра им. Ю.М.Василевского Гомельской областной филармонии.

С приветственным словом к буда-кошелевцам и гостям гоорода обратился председатель райисполкома Анатолий Гапоник.

Непременными атрибутами праздника стали аттракционы, торговые площадки, конкурсно-развлекательные программы.

А сейчас на сцене праздничное настроение дарит рок-группа Глинтвейн.