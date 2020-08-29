Мировой охват вакцинацией должен составлять 65-70% для выработки иммунитета к новому коронавирусу. Об этом заявила на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, сообщает ТАСС.

«Лучшим способом достижения иммунитета является вакцинация, — отметила Сумья Сваминатан. — И ее охват должен составлять не менее 65-70%».

Со своей стороны эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове подчеркнула, что попытки выработки коллективного иммунитета естественным образом будут опасными и приведут к большому числу жертв. По ее словам, вакцинация является самым эффективным способом защиты населения. «По всему миру ведутся активные работы по разработке безопасной и эффективной вакцины», — сказала она.

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