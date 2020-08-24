В Белорусском государственном университете подвели итоги приемной кампании. На все формы получения высшего образования первой ступени зачислены 5099 абитуриентов, из них 2140 — на дневную бюджетную форму обучения и 218 — на заочную бюджетную. Об этом журналистам сегодня сообщил ректор БГУ Андрей Король, передает корреспондент БЕЛТА.

Что касается платной формы обучения, то на дневное отделение зачислены 1895 абитуриентов. Студентами платной заочной формы обучения стали 812 человек. Второе высшее образование в сокращенный срок на заочном отделении в БГУ будут получать 132 студента.

Среди социально-экономических и гуманитарных специальностей самые высокие проходные баллы были на «международное право» — 386 (в 2019 году — 385), «международные отношения» — 382 (379) и «лингвострановедение» — 382 (378). В группе естественнонаучных специальностей проходной балл на «прикладную информатику» составил 353 балла (в 2019 году — 364), «информатику» — 352 (353), «химию лекарственных соединений» — 351 (349).

По словам Андрея Короля, на протяжении последних пяти лет растет количество абитуриентов, набравших 300 баллов и более. В 2020 году это рекордные 85,3% (в 2019-м — 84%). Кроме того, 101 человек получил 100-балльный результат ЦТ, что на 15 человек больше по сравнению с прошлым годом, а это почти треть от всех стобалльников Беларуси (338 человек). Отмечается рост подготовленности абитуриентов: практически на 20% стало больше тех, кто получил диплом с отличием после окончания средней школы или среднего специального учебного заведения, — 702 человека (в 2019 году — 607). В числе других особенностей нынешней приемной кампании ректор отметил увеличение числа принятых без экзаменов — с 2017 года эта цифра возросла с 57 до 159.

Учебный процесс в БГУ будет проходить как в обычном режиме в аудиториях, так и через образовательный портал на базе LMS Moodle. Через онлайн-платформу обеспечивается более 70% преподаваемых дисциплин. «На протяжении весеннего семестра прошлого учебного года в БГУ разработана стратегия по соединению информационных и образовательных технологий. В 2 тыс. учебных программ по учебным дисциплинам внесены изменения и дополнения с учетом использования электронных средств обучения. Кроме того, для преподавателей разработаны рекомендации для проведения подобного рода занятий. Существуют технические мастер-классы по созданию видеоконтента разного формата, развивается проект «Педагогическая мастерская онлайн-обучения», — отметил ректор.

Андрей Король добавил, что сейчас в общежитии №10 БГУ заканчивается капитальный ремонт. «В девяти общежитиях университета студентам готовы предоставить свыше 8 тыс. мест, а это около 77% от числа всех нуждающихся», — рассказал он. Кроме того, предложены дополнительные 350 мест в общежитиях Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, УП «Желонь» и БГЭУ (на основе договоров БГУ с соответствующими учреждениями).

БелТА