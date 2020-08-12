В Беларуси вводится запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Введение запрета предусмотрено постановлением Совета Министров от 11 августа 2020 года №475 «Об обороте пиротехнических изделий». Документ вступил в силу с 12 августа.

«В связи с этим просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси», — подчеркнули в МАРТ.

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