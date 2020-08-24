В Беларуси началась подготовка к кампании вакцинации против гриппа, которая в этом году пройдет в особенных условиях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Население продолжает болеть новым коронавирусом. Во время сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями ожидается совместная циркуляция разных вирусов, соответственно, может произойти инфицирование сразу несколькими вирусами или к уже развившемуся вирусному заболеванию может присоединиться новое.

Опасность представляет сочетание у человека коронавирусной инфекции COVID-19 и сезонного гриппа. Оба вируса неблагоприятно воздействуют прежде всего на легочную ткань, вызывая пневмонию. Доказано развитие после гриппа таких осложнений, как миокардит, синусит, отит, трахеит, менингит, энцефалит, миозит и др. Обе инфекции представляют опасность для любого человека, но особенно для людей старшего возраста, беременных женщин и людей с любыми хроническими заболеваниями.

«Сейчас у человечества нет возможности защититься от инфекции COVID-19 с помощью вакцины, но у каждого есть возможность помочь себе не заболеть гриппом в предстоящем сезоне, сделав профилактическую прививку», — отметили в Минздраве.

БелТА