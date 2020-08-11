В Беларуси ограничено купание в 24 зонах отдыха и запрещено в 15, сообщила журналистам врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Екатерина Ревтович, передает корреспондент БЕЛТА.

Купание детей ограничено в 13 зонах рекреации: в Брестской области — место купания на реке Горынь в поселке Речица Столинского района, зона отдыха у реки Щара в агрогородке Дарево Ляховичского района, пляж на реке Копанец в заливе Ольховка в Столине. В Гомельской области — пляжи «Роповский», «Любенский» в Советском районе и «Каскад-1» по ул.П.Бровки (со стороны улицы Каменщикова) в Центральном районе Гомеля, а также пляжи на карьере Вирский в урочище Синицы и на водоеме в районе деревни Александровка Жлобинского района. В Гродненской области купание ограничено в зоне отдыха (пруд) Слонимского ЖКХ по ул.Багратиона в Слониме.

Кроме того, в этот список в Минской области попали зоны отдыха на Солигорском водохранилище в Солигорске и на водоеме Материнское в районе городского поселка Свислочь в Пуховичском районе. В Минске — пляж №2 водохранилища Дрозды и №1 водохранилища Заславское.

Купание детей и взрослых ограничено в 11 зонах рекреации: в Витебской области — пляжи на Днепре по ул.В.Короткевича и по ул.Г.Семенова в Орше. В Гомельской — пляжи «Западный» Советского района, «Озерный» Железнодорожного района, «Волотовской» Центрального района Гомеля, а также на реке Днепр в парке культуры и отдыха «Приднепровский» в Жлобинском районе, городские пляжи №1 по ул.Набережной и №2 по ул.Кооперативной в Добруше. В Гродненской — зона отдыха (пруд) по пр.Независимости в Слониме. В Могилевской области — пляж Печерского водохранилища в Могилеве и городской пляж по ул.Верхнеяловской в Чаусах.

Запрещено купание в 15 зонах рекреации. В Брестской области — в двух местах купания в Столинском районе: на озере в деревне Нечатово и на реке Чаква в урочище «Салабае» в агрогородке Рубель. В Гомельской области — в городском пруду в Калинковичах, в Гродненской — в зонах отдыха «Центральный пляж», на лесопарковых территориях с пляжем в урочище «Лососно» и урочище «Пышки» в Гродно, а также «Привал» в деревне Пышки Гродненского района, в пруду в Щучине.

В Могилевской области купание запрещено на городском пляже на реке Днепр и на Гребеневском водохранилище в Могилеве, на озере в деревне Вильчицы и на Днепре в агрогородке Полыковичи в Могилевском районе, на городском озере по ул.Молодежной в Славгороде, а также на правобережье Днепра в Шклове. В Минске — на пляже №1 Комсомольского озера.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 31 июля по 7 августа обследовали 341 зону рекреации. В 30 (8,8%) из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, касающиеся содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания, общественных туалетов. Выданы 24 рекомендации для устранения выявленных недостатков, направлено 31 письмо в местные исполнительные органы и ведомства. Проведены лабораторные исследования 887 проб воды, из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам 26 проб по санитарно-химическим показателям, 43 — по микробиологическим показателям.

«Мы не рекомендуем купаться в неустановленных местах, потому что никто не может гарантировать их безопасность», — добавила Екатерина Ревтович.

Белта