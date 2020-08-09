В Уваровичском центре детского творчества в рамках XXXIV Международной социально-творческой программы «У будучыню – з надзеяй» состоялась творческая встреча учащихся образцового ансамбля танца «Мілавіца» с известными артистами белорусской эстрады.

Гостей радушно встречали душистым караваем, цветами и сувенирами от учащихся народной студии «Чараўніцы». Ярким моментом мероприятия стало общение ребят с художественным руководителем программы, народным артистом Республики Беларусь, композитором Эдуардом Ханком. Юные артисты имели возможность не только поговорить с известным маэстро, но и спеть вместе с ним полюбившиеся песни.

Как отметила бессменный организатор программы Екатерина Копелева, основной целью международного творческого форума является поддержка талантливой молодежи, территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Образцовый ансамбль танца «Мілавіца», народная студия «Чараўніцы» Уваровичского центра детского творчества ежегодно становятся активными участниками этой программы, неизменно демонстрируя высокий профессионализм и таланты юных жителей Будакошелевщины.

Во время творческой встречи ребята с интересом общались с лауреатами международных конкурсов Галиной Зайцевой, Дмитрием Шугановым, Андреем Дергаем.

Как гости, так и принимающая сторона отметили, что участие в социально-творческой программе «У будучыню – з надзеяй» является неиссякаемым источником вдохновения, радости и оптимизма, а также доказательством того, что районы, пострадавшие от чернобыльской аварии, живут и возрождаются.

К слову, подобные встречи проходят ежегодно при поддержке Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь, общественного объединения «Белорусский фонд мира», общественного объединения «Белорусский союз музыкальных деятелей», Министерства образования и Министерства культуры.

Ирина ГАЛИЦКАЯ