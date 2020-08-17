Сегодня чествовали очередных лидеров жатвы, перешагнувших тысячный рубеж.

Первыми поздравления и заслуженные награды от исполняющего обязанности начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Николая Скребца, председателя районной профсоюзной организации агропромышленного комплекса Елены Степаненко, председателя районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Елены Парфененко и руководства сельхозпредприятия принимали аграрии ОАО «Юбилейный-Агро».

Сразу семь экипажей и один водитель пополнили ряды тысячников. Как отметил Николай Скребец, всегда приятно поздравлять лидеров жатвы, от которых зависит хлебный каравай района. Вдвойне приятно видеть среди них семейный экипаж, где бок о бок трудятся супруги Дмитрий и Татьяна Барановы, и молодежный экипаж Дмитрия Глазунова и Ивана Еремова, который ничуть не уступает опытным хлеборобам. Следует отметить, что для всех механизаторов нынешний весомый намолот не первый, но от того не менее значим.

Дипломами и ценными подарками награждены экипажи зерноуборочных комбайнов Сергея Свириденко и Николая Кравченко, Сергея Набокина и Валерия Седро, Владимира Климова и Владимира Мартюченко, Руслана Салахова и Максима Лапицкого, а также водитель Игорь Лагодич, перевезший более 1500 тонн зерна.

Усердную работу комбайнеров-тысячников Сергея Карпова, Михаила Шумейко и Николая Салабуто отметили и в ОАО «Николаевка». Николай Скребец и директор хозяйства Виктор Матюшенко, пожимая руки героям полей и передавая им заслуженные награды, пожелали хлеборобам дальнейших трудовых достижений, выразив уверенность, что с такими тружениками, как они, закрома республики пополнятся еще не одной тысячей тонн зерна.

К слову, комбайнер хозяйства Александр Борисенко первым в районе уже перешагнул двухтысячный рубеж по намолоту зерна.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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