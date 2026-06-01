Национальный банк Беларуси с 1 июня 2026 года выпустил в обращение новую банкноту образца 2009 года номиналом 200 рублей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

Выпуск в обращение новых банкнот осуществляется в рамках плановых мероприятий Нацбанка по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению.

Новая банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных банкнот номиналами 5, 10, 20, 50 и 100 рублей, выпущенных в обращение в 2019-2022 годах.

Находящиеся в обращении банкноты номиналом 200 рублей образца 2009 года остаются законным платежным средством.

Дизайн банкноты концептуально схож с находящейся в обращении двухсотрублевкой, но при этом имеет ряд отличий. Факсимиле подписи бывшего председателя правления Национального банка Петра Прокоповича заменено на факсимиле подписи нынешнего председателя Романа Головченко. Год образца банкноты «2009» заменен на год выпуска банкноты в обращение «2026».

Указано название изображенного на банкноте архитектурного сооружения — «Магілёўскі абласны мастацкі музей імя П.В.Масленікава».

Также усовершенствован защитный комплекс. Он разработан на основе защитного комплекса находящейся в обращении двухсотрублевой банкноты с включением в него новых элементов, заменой отдельных из них улучшенными модификациями, а также исключением некоторых защитных элементов как устаревших. К многотоновому водяному знаку добавлен дополнительный водяной знак — филигрань, представляющий собой очень светлое изображение номинала «200». Защитная нить заменена на более широкую (4 мм) с наличием на ней выраженных визуальных защитных эффектов. В бумаге использовано усиление кромки бумаги Iron Frame вдоль длинной стороны банкноты. Увеличена износоустойчивость за счет двустороннего лакирования.

«Обновленный защитный комплекс обеспечит надежную защиту банкнот от подделки при одновременной возможности более легкой, быстрой и безошибочной проверки их подлинности гражданами», — отметили в Нацбанке.

Изготовителем новых банкнот является акционерное общество «Гознак» (Российская Федерация).