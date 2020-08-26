Заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков провел очередное совещание с идеологическим активом и резервом идеологического актива организаций, предприятий, учреждений города и района.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы реализации Декрета №18, демографической ситуации в районе, работы общественных объединений и др.

Идеологи обсудили насущные общественные вопросы и определили направления, в которых следует двигаться в дальнейшем.

Подводя итоги совещания, Геннадий Анатольевич отметил, что умение сохранять устойчивую социально-политическую обстановку, здоровый микроклимат в каждом трудовом коллективе и среди населения одна из основных функций работы идеологической вертикали на сегодня.

Ирина ШУТОВА

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