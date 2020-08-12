Ожидаемый в ближайшее время дефицит осадков приведет к снижению запасов влаги в почве, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На большей части территории Гродненской, Брестской и Гомельской областей под картофелем, корнеплодами, кукурузой и многолетними травами в полуметровом слое почвы содержится менее 30 мм продуктивной влаги, в пахотном слое — менее 10 мм. Местами пахотный слой почти полностью иссушен. По сведениям ряда метеостанций, почвенная засуха достигла критерия опасного агрометеорологического явления. Отдельные метеостанции Гомельской области отмечают увядание растений и пожелтение листьев, слабое формирование початков у кукурузы.

«Из-за ожидаемого в ближайшее время дефицита осадков будет происходить дальнейшее снижение запасов почвенной влаги. Площади, охваченные почвенной засухой, могут нарастать», — отмечают агрометеорологи.

Белта