Дожди с грозами и до 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 27 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладать облачная погода. Временами будут идти дожди, местами ожидаются грозы и сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, при грозах — с порывами до 14 м/с, в дневные часы местами по юго-западу — до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем — 15-21 тепла.

БелТА